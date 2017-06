ACBF decide Libertadores de Futsal nesta quarta

01/06/2011 | 16h01

A ACBF, de Carlos Barbosa, disputa a partir das 19h30min desta quarta-feira, em Encarnación, no Paraguai, a final da Copa Libertadores Zona Sul. O jogo será contra o Atlético Paranaense (do Paraguai), que derrotou o Umuarama.



Na semifinal, a equipe gaúcha passou pelo Boca Juniors, da Argentina, por 3 a 0. O vencedor da partida e consequente campeão da competição estará credenciado para disputar a Copa América Futsal, na Venezuela, com data ainda indefinida.



O time da Serra chega à decisão com 100% de aproveitamento. Foram quatro vitórias nos quatro jogos, com 14 gols marcados e apenas um sofrido.



Confira como foi a campanha da ACBF até agora na Libertadores Zona Sul:



1ª Fase:

27/05 – ACBF 4x0 Kimberley (ARG)

28/05 – Nacional (URU) 0x3 ACBF

29/05 – A.Paranaense (PAR) 1x4 ACBF



Semifinais:

31/05 – ACBF 3x0 Boca Juniors-ARG

31/05 – Umuarama x A. Paranaense



Disputa do 3º lugar:

01/06 – Boca Juniors x Umuarama (BRA)



Final:

01/06 – 19h30min – ACBF x Atlético Paranaense (PAR)