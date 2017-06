Acidente envolvendo quatro caminhões deixa BR-116 bloqueada por mais de duas horas

01/06/2011 | 16h44

Um acidente envolvendo quatro caminhões deixou o trânsito interrompido por cerca de duas horas e meia no km 415,6, da BR-116, em Camaquã, no sentido Interior-Capital.



O acidente aconteceu por volta das 12h15min e deixou três pessoas feridas, uma delas com gravidade. Sérgio Renato Vieira, 51 anos, está internado no hospital de Camaquã.



Enquanto os veículos eram retirados da pista, o desvio dos carros que passavam pela rodovia foi feito pelo acostamento no sentido Camaquã-Pelotas.