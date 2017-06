01/06/2011 | 06h26 Atualizada em

O movimento intenso, típico do horário, e a forte neblina que atingiu a Região Metropolitana nesta manhã exigiram atenção redobrada dos motoristas que se dirigiam à Capital pela BR-290.O trânsito era intenso e apresentava lentidão nos principais acessos a Porto Alegre e na BR-116, em Canoas, no sentido interior-Capital.Confira a cobertura ao vivo do trânsito em Porto Alegre e na Região Metropolitana. Mande informações para o twitter @transitozh

>> Veja o movimento na

Avenida Carlos Gomes:



----------------------------------------------------