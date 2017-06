01/06/2011 | 08h15

Após colidir carro contra poste, motorista é preso por dirigir embriagado no bairro Cidade Baixa

Segundo a Brigada Militar, condutor teria consumido 70% mais álcool do que o permitido

Um motorista foi preso ao colidir seu carro contra um poste na Rua Lopo Gonçalves, equina com a Rua João Alfredo, no bairro Cidade Baixa, em Porto Alegre, por volta das 5h desta madrugada. O motorista não portava a carteira de habilitação e dirigia embriagado.



Segundo a Brigada Militar, ele teria consumido 70% mais álcool do que o permitido. O motorista deverá ter a habilitação apreendida e receberá sete pontos na carteira e uma multa de R$ 973.



Além de responder processo administrativo, o condutor responderá a um processo criminal.



O motorista foi encaminhado à Delegacia de Trânsito e o carro foi guinchado.