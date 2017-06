Após mais de 17 horas, BR-471, na reserva do Taim, tem trânsito normalizado

01/06/2011 | 15h43

O trânsito já está normalizado na BR-471, em Santa Vitória do Palmar, onde na noite desta terça-feira, no Km 508 da BR-471, que fica na reserva ecológica do Taim, duas carretas com placas uruguaias, carregadas de dióxido de carbono, colidiram.

O trânsito no local estava parcialmente bloqueado desde às 19h de terça-feira e só foi liberado no início da tarde desta quarta-feira.



De uma das carretas vazou carga refrigerada sob pressão, transportada em estado gasoso e por essa razão técnicos da Fepam foram acionados. A análise preliminar não constatou qualquer dano.