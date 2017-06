Assaltantes roubam carga de cigarros em São Sebastião do Caí

01/06/2011 | 12h15

Uma carga de cigarros foi roubada por homens encapuzados na RS-122, em São Sebastião do Caí, por volta das 7h30min desta quarta-feira. Ao menos quatro assaltantes fecharam a frente de um motorista da empresa de cigarros Souza Cruz que conduzia um furgão Ducatto.



Ao tentar fazer um retorno na ERS-122, em São Sebastião do Caí, dois indivíduos desceram armados e assumiram o controle do veículo em direção a uma estrada de chão, onde fizeram a baldeação da carga. O motorista passa bem e registrou ocorrência na delegacia.