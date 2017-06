Boas condições para o surfe no litoral sul-brasileiro

01/06/2011 | 11h44

Tempo bom, céu azul, brisa leve que pouco interfere na formação e boas ondas. Este é o cenário desta quarta-feira em todo o litoral sul-brasileiro. No Rio Grande do Sul, há um terral fraco com formação regular e séries que podem chegar a um 1 metro. A corrente é fraca de sul e a água está um pouco fria. Long john indicado.



Em Santa Catarina, o mar baixou em relação à terça. A ondulação é de sul/sudeste. Surfe de boa qualidade na Joaquina e na Praia Mole, com mar ainda com bom tamanho e séries alinhadas. Se o vento ganhar intensidade ao longo dia, a opção são as praias do sul e do norte da ilha, sob influência de terral. A tendência é que as ondas melhorem mais ainda a partir das 15h, no auge da maré. Na Ferrugem, Rosa e Silveira, as ondas chegam a 1 metro e meio.



Na Praia da Vila, em Imbituba, seguem as baterias do SuperSurf International Prime.



Florianópolis:

Tempo: bom, com sol.

Vento: sul, fraco.

Ondulação: sul/sudeste.

Tamanho: 1 metro.

Temperatura: agradável, mas com um pouco de frio, long john de inverno indicado.



Litoral norte gaúcho:

Tempo: bom, com sol.

Vento: brisa terral.

Ondulação: sul/sudoeste.

Formação: regular.

Tamanho: meio metro a 1 metro.

Temperatura: long john indicado.