Bolívar garante que o grupo está fechado com Falcão

01/06/2011 | 19h08

O grupo do Inter está fechado com Falcão. Pelo menos essa é a opinião do zagueiro Bolívar, um dos líderes do elenco do Inter. Após o treino da tarde desta quarta-feira, o defensor lamentou a má arrancada no Brasileirão, mas emitiu o respaldo para o chefe.

Bolívar ainda disse que não se sentiu incomodado quando Falcão declarou no final de semana que o Inter não teria elenco para ser campeão do Campeonato Brasileiro.

- Não nos sentimos incomodados. Todos os jogadores aqui são fechados com a comissão técnica. Na entrevista, em nenhum momento o Falcão deixou de falar que esse grupo é vencedor – afirmou o zagueiro.

No treinamento desta quarta-feira, Falcão se mostrou mais próximo ao grupo no trabalho de fundamentos. Estava mais tranquilo em relação a terça-feira. O resultado foi um treino mais leve, com muitas brincadeiras entre os atletas.

- Escutamos muitos boatos dizendo que a relação entre grupo e Falcão não é boa, mas é bem pelo contrário. É um cara que costuma brincar bastante. Estamos no mesmo barco e a gente espera que possa se encontrar nas próximas partidas – declarou.

O zagueiro segue acreditando na força do elenco colorado. Mas sabe que está na hora de vencer a primeira no Nacional.

Em relação a padrão de jogo – outro fator contestado em cima do trabalho de Falcão, Bolívar já considera que os 52 dias são suficientes para uma adaptação. E que a hora é de digerir as ideias do chefe “o mais rápido possível”.

- A gente tem que saber que já estamos há um bom tempos juntos. Temos que acatar as orientações o mais rápido possível – encerra.