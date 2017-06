01/06/2011 | 09h50

Cacalo: Recado ao associado

Cacalo Silveira Martins

Não passou pelo crivo do conselho deliberativo a proposta de extinção da cláusula de barreira para que todo o associado em dia com suas obrigações pudesse votar diretamente para a presidência do clube e também eleger os membros do conselho. Ao menos, caiu de 30% para 20% a tal cláusula de barreira, o que pode significar uma maior participação do associado.



Honestamente, não entendo como pode haver algum tipo de impedimento para que o associado, o dono do clube, possa decidir os destinos de sua agremiação. E, mais ainda, muitos que defendiam a participação direta do sócio, justificaram suas razões para manter uma cláusula elitista e preconceituosa, sob os mais variados argumentos, mas, no fundo, não acreditam no poder de discernimento do sócio.



Decisão



De qualquer sorte, o presidente do conselho, instado a fazê-lo, teve que assumir publicamente o compromisso de cumprir com o estatuto gremista e levar tal decisão à ratificação da assembleia geral.



Vale dizer que, se não houver a confirmação pelo associado, não terá eficácia a decisão do conselho deliberativo. Tal situação, no entanto, não derruba a cláusula de barreira, voltando ao estado anterior.



E o Grêmio seguirá atrelado, como esteve no tempo da ISL – quem não se lembra daquela caixa preta – a grupos políticos, a feudos que decidem o destino do clube sem consultar os associados.