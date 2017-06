Caminhão carregado de arroz tomba e interdita BR-116 por quase uma hora na Região Sul

01/06/2011 | 21h13

Um caminhão carregado de arroz tombou na noite desta quarta-feira em um desvio da BR-116, em São Lourenço do Sul, na região sul do Estado. A carga caiu sobre a pista e interditou a rodovia na altura do km 477 por quase uma hora. O trecho foi liberado às 21h.



De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, o acidente ocorreu por volta das 20h15min. Uma equipe de patrulheiros foi encaminhada ao local para desobstruir o trecho. As causas do tombamento ainda são desconhecidas. Ninguém ficou ferido.



No início da tarde, um acidente com quatro caminhões deixou o trânsito interrompido por cerca de duas horas e meia no km 415,6, da BR-116, em Camaquã, no sentido Interior-Capital.