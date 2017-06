Carga de cigarros roubada é encontrada em armazéns em frente a 17ª DP, em Porto Alegre

01/06/2011 | 10h30

Dois galpões de compra e venda de material reciclado da Avenida Voluntários da Pátria, no Centro, serviam de abrigo para uma carga de cigarros roubada na noite de domingo, do depósito da Souza Cruz, no Bairro Navegantes. A descoberta dos armazéns, que ficam quase em frente a 17ª DP, no Centro de Porto Alegre, aconteceu na noite desta terça-feira.

Foi uma informação anônima que levou os policiais da Delegacia de Furto e Roubo de Cargas, do Deic, até os depósitos. A carga, de cerca de 20 caixas e avaliada em R$ 400 mil, estava separada. Um homem e uma mulher, que estavam nos depósitos, foram presos em flagrante. Além das caixas de cigarro, os policiais apreenderam dois revólveres calibre 38, uma pistola e uma garrucha.

Conforme o delegado Rodrigo Bozzetto, encarregado da investigação, no depósito foi encontrado também um jammer, equipamente que inibe a emissão de sinal dos GPS e impede a localização da carga. Os presos e a carga devem ser levados para o Deic.