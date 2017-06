Cerâmica vence e se isola na liderança do grupo na Segundona do Gauchão

01/06/2011 | 22h00

O Cerâmica venceu o Glória por 1 a 0 nesta quarta, em partida válida pela abertura do returno da terceira fase da Segundona do Gauchão. O resultado, obtido com o gol de Rogerinho, deu ao time de Gravataí a liderança do Grupo 11 da competição. O Cerâmica agora soma 12 pontos. Já o time de Vacaria aparece na segunda posição, com nove.

Pela mesma chave, o 14 de Julho bateu o Juventus, de Santa Rosa, por 3 a 2, em Santana do Livramento. O resultado mantém a equipe da Fronteira na disputa por uma vaga no quadrangular final, agora com sete pontos na tabela.

Já pelo grupo 10, o Brasil-Fa se manteve na ponta ao arrancar um empate em 2 a 2 com o União, em Frederico Westphalen.