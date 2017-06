Ciclista morre em acidente na RS-350, em Chuvisca, no sul do Estado

01/06/2011 | 06h46

Uma ciclista morreu no início da noite de terça-feira no município de Chuvisca, próximo a Camaquã, no sul do Estado, após a colidir com um carro na RS-350.



Conforme registro da Brigada Militar, o condutor do veículo Fiat Palio Adventure, com placas de Camaquã, trafegava no sentido Chuvisca - Camaquã quando no km 20 acabou atropelando duas pessoas que atravessavam a rodovia.



A vítima, identificada como Severina de Ávila, 60 anos, morreu no local. Ela andava de bicicleta no acostamento da rodovia quando a colisão ocorreu, às 20h49min. A outra vítima, uma adolescente de 13 anos, sofreu escoriações leves e foi conduzida até o hospital de Camaquã.



