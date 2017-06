01/06/2011 | 06h23 Atualizada em

Uma colisão frontal entre dois caminhões na BR-116, em Barra do Ribeiro, deixou um homem morto e outras duas pessoas feridas. O acidente ocorreu no km 317 da rodovia, por volta das 5h30min desta quarta-feira.A vítima dirigia um dos caminhões e foi identificada como Emerson Regasson Amaral, de 36 anos. O corpo ficou preso nas ferragens.Os feridos foram levados para o hospital de Guaíba e não correm risco de morrer.Parte do trânsito foi desviado pelo acostamento da rodovia até às 11h43min, o que causou congestionamento nos dois sentidos da BR-116.