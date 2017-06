Decisões na Libertadores e na Copa do Brasil iniciam nesta quarta

01/06/2011 | 17h23

A noite desta quarta-feira é um prato cheio para quem gosta de futebol. A partir das 21h50min, dois jogos decisivos: a segunda partida da semifinal da Libertadores da América e a primeira da final da Copa do Brasil.



Pela Libertadores, o Santos encara o Cerro Porteño, no Paraguai, e precisa de um empate para se classificar. Além do empate, o time brasileiro avança com qualquer derrota por um gol de diferença a partir de 2 a 1. O 1 a 0 para o Cerro, que necessita vencer por dois gols de diferença, leva a decisão para os pênaltis.



A RBS TV transmite a partida para Rio Grande do Sul, São Paulo, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Ceará, Pernambuco, Pará (exceto Santarém) e Minas Gerais (exceto Juiz de Fora). O Sportv 2 transmite para todo o Brasil.



No Rio de Janeiro, começa a definição do primeiro representante brasileiro na Libertadores de 2012. O Vasco enfrenta o Coritiba, em São Januário, com transmissão do canal por assinatura Sportv.