Em duas semanas, gasolina sofre queda de menos de 2% em Porto Alegre

01/06/2011 | 04h33

Depois da sequência de altas, que levou a gasolina à casa dos R$ 3, o preço começa a ceder na Capital. A redução nas bombas, desde 16 de maio chega a R$ 0,053 – 1,87%. Hoje, a gasolina custa, em média, R$ 2,786, segundo levantamento feito por Zero Hora em 31 postos de Porto Alegre.



Já o etanol deve seguir desvantajoso para os gaúchos até o final do ano, com preços estabilizados nos atuais patamares – levantamento de ZH aponta preço médio de R$ 2,233.



Confira a variação dos preços do litro dos combustíveis na Capital



A expectativa é de mais duas semanas de redução, diz o presidente do Sindicato Nacional das Empresas Distribuidoras de Combustíveis e de Lubrificantes (Sindicom), Alísio Vaz:



— A gasolina deve ficar mais barata porque o etanol anidro segue caindo nas usinas. O problema é que o novo preço demora a chegar às bombas.



Conforme o último levantamento do Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada da USP (Cepea), divulgado na última sexta-feira, o anidro custa R$ 1,1487 nas usinas (sem impostos e sem frete), ante os R$ 2,3815 no final de abril.



