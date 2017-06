Em trabalho de fundamentos, Falcão treina a tabelinha histórica com Escurinho

01/06/2011 | 17h32

Depois de um início de semana tenso, com declarações sobre a potencialidade do grupo de atletas, Falcão voltou ao passado para descontrair o clima na tarde desta quarta-feira. Ao final do treino, o técnico trabalhou com os jogadores a famosa tabelinha aérea entre ele e Escurinho na semifinal do Brasileirão de 1976. O gol foi tão marcante que rendeu uma sequências de quadros no vestiário do Beira-Rio.





Foto: Telmo Cúrcio da Silva





O ambiente realmente parece ter amainado. Falcão se mostrou mais próximo aos jogadores e trabalhou intensamente conclusões a gol com meio-campistas, laterais e atacantes. O técnico fez questão de que todos concluíssem a gol, independentemente da função. Gradualmente, o aproveitamento dos atletas evoluiu:



Foto: Diego Guichard

— Tem que bater a gol da forma que der, que ela vai sair boa daqui — disse o treinador durante a atividade.