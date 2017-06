Empresa coreana deve abrir estaleiro para reparo de navios em Rio Grande

01/06/2011 | 09h04

O governador Tarso Genro assinou hoje, como testemunha, na Coreia do Sul um protocolo de intenções com a empresa coreana Insung para a construção de um estaleiro às margens do Canal São Gonçalo, em Rio Grande. No local, serão feitos reparos nos 25 navios da empresa que pescam nas Ilhas Malvinas, domínio britânico na costa argentina.Os contatos com o consórcio brasileiro que tocará o negócio começaram há três meses. Uma vez concedidas as licenças ambientais, o estaleiro deve gerar até 300 empregos diretos na região sul do Estado.Mais cedo, em um dos momentos mais importantes da viagem ao país, a comitiva do governador visitou, em Asan, a fábrica Hana Micron — parceira na joint venture da HT Micron, no parque tecnológico da Unisinos, em São Leopoldo. Na ocasião, o governador garantiu que fará o que for necessário para transformar o Estado em um polo da produção de semicondutores no Brasil.A unidade gaúcha deve ser construída até março do próximo ano e produzirá chips para smart cards da HT Micron, que investirá 200 milhões de dólares no local. A empresa começa a produzir ainda neste ano cartões do tipo smart, como os usados pelos bancos.