01/06/2011 | 13h22 Atualizada em

Empresária é levada como refém depois de assalto em São Sebastião do Caí

Após roubo em minimercado, mulher foi levada com os criminosos

Dois homens assaltaram no início desta tarde um minimercado em São Sebastião do Caí e levaram a prorietária como refém.Os criminosos fugiram em um Vectra bordô com placas de Harmonia.



A vítima foi liberada em Carlos Barbosa, a 45 quilômetros do local onde ocorreu o assalto. A polícia segue as buscas aos ladrões.