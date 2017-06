Empresário confirma proposta irrecusável do futebol mexicano por Wilson Matias

01/06/2011 | 14h21

O volante Wilson Matias está muito perto de deixar o Inter. O Cruz Azul, do México, apresentou uma proposta irrecusável ao jogador e nos próximos dias deve formalizar uma oferta ao clube gaúcho para levar o jogador.

> Falcão indica que Wilson Matias pode ser dispensado

Matias foi considerado uma contratação "espetacular" pelo ex-presidente Fernando Carvalho no ano passado, quando a diretoria colorada o trouxe do Monarcas Morélia, também do México.

– Se os números que o Cruz Azul me apresentou realmente se confirmarem na proposta oficial, acho muito difícil que o Inter não negocie – confirmou o empresário do jogador, Decio Berman.

O Cruz Azul pretende contratar Wilson Matias em definitivo e ofereceu um contrato de quarto anos ao atleta. Segundo o empresário Decio Berman, a transação deve ser concluída em no máximo uma semana.





>> Confira





Seleção clicEsportes

Escolha os craques, o melhor esquema e o principal técnico do Campeonato Brasileiro

Simulador de classificação

Faça suas previsões rodada a rodada e confira como seu time fica na tabela de classificação do Brasileirão 2011









Histórico de desempenho

Confira como foi o seu time nas últimas edições do Brasileirão e compare o desempenho com o de outras equipes em gráficos