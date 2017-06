Falcão admite que ainda procura o esquema ideal para o Inter

01/06/2011 | 09h10

Falcão ainda procura o esquema tático para o Inter. Com quase dois meses de trabalho, o técnico colorado não conseguiu definir um padrão de jogo.

O comandante já utilizou o 4-4-2 – com três diferentes formatações –, o 4-4-1-1, o 4-2-3-1 e o 4-3-3. Em nenhum deles, encontrou a melhor forma de posicionar a equipe. Tampouco insistiu com o esquema. O maior ídolo da história do clube admitiu ainda não ter conseguido colocar todo o seu conceito de futebol para o grupo de jogadores e demonstrou até insatisfação com a dificuldade de introduzir sua metodologia:

– Ainda estou buscando uma melhor situação. Claro que não está como eu quero.

Apesar dos problemas, Falcão acredita que o time está evoluindo. Mesmo com a derrota por 1 a 0 no último sábado para o Ceará em pleno Beira-Rio, o técnico enxergou progressos.

A propósito, comentou a maneira pela qual é tratada uma falha na derrota. Para o eterno ídolo colorado, o diferencial do técnico é não deixar os três pontos esconderem possíveis erros:

– Não achar que está tudo certo quando se ganha, esse é o trabalho do treinador.





