Família é feita refém de assalto em Não Me Toque

01/06/2011 | 10h23

Uma família viveu momentos de tensão ao ser feita refém durante um assalto na noite de terça-feira em Não Me Toque, no norte do Estado. O crime aconteceu por volta das 21h quando três homens invadiram a casa na rua Salgado Filho, no centro da cidade, e renderam a família.



Todos foram amarrados e trancados em um dos quartos da casa enquanto os homens carregavam eletrodomésticos e objetos em uma caminhonete Ranger da família. Além de computador e televisão, os bandidos levaram até uma gaiola com um papagaio. A Polícia Civil está investigando o caso. Ninguém ficou ferido.