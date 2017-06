Grupo do Grêmio homenageia seu Verardi no aniversário de 77 anos

01/06/2011 | 17h44

O grupo do Grêmio foi dividido para as atividades da tarde desta quarta. Enquanto uns trabalharam no campo principal, outros participaram de um coletivo no suplementar contra jogadores da base. Mas, no final do treinamento, todos se juntaram por um motivo especial. Neste dia 1º de junho, o superintendente tricolor completa 77 anos de vida, sendo 46 deles dedicados ao Grêmio.Foi das mãos do capitão Fábio Rochemback que seu Verardi recebeu a torta de aniversário. O volante entrou no campo suplementar acompanhado de uma das netas do dirigente. Todos cantaram parabéns e abraçaram o homem que é considerado um pai para o técnico Renato, como ele mesmo já disse diversas vezes.— Quero agradecer a essa manifestação diferente da de anos atrás, que foi com farinha e ovo! — disse Verardi, sorrindo, para em seguida se emocionar: — Muito obrigado a vocês que me fazem viver com alegria — disse ele, já engasgando a voz.



Foto: Tatiana Lopes

Nos treinamentos no Olímpico, trabalharam fisicamente no campo principal Marquinhos, Rafael Marques, Júnior Viçosa, Douglas, Bruno Collaço, Saimon, Lins, Leandro, Fernando, Neuton, Mário Fernandes e Mateus Magro. Já no suplementar, o time que começou o coletivo contra a base teve Marcelo Grohe, Edilson, Renê, Vilson e Dener; Magrão, Gabriel, Pessalli e Mithyuê; Escudero e Roberson. Vinícius Pacheco atuou pelo time de baixo.



No vestiário, Adilson, Rochemback, Miralles e Rodolfo fizeram tratamento. Lúcio, que participou de metade do treino da manhã também fez recuperação no vestiário, deu seu depoimento sobre essa figura histórica do clube:



— Ele já passou por tanta coisa aqui, do rebaixamento aos momentos de glória, eu tenho essa honra de poder conversar com ele muitas vezes, procuro escutar as histórias dele e tirar lições delas. Vários funcionários já se encontraram com Seu Verardi só ele olhando para o estádio. Ele tem história. Todo jogador tem que ter esse contato com ele, se não tiver vai perder muita coisa — afirma.





