01/06/2011 | 11h54

Por volta das 7h50min desta quarta-feira, um incêndio atingiu a casa de Francisca dos Passos, 88 anos, no bairro Rio Branco, em Rolante.



De acordo com o Corpo de Bombeiros, a vítima sofreu queimaduras de 1º grau em uma das pernas e no rosto. Francisca morava sozinha nos fundos do terreno, em uma casa de madeira com 16 metros quadrados.



Os bombeiros encaminharam a idosa para a Fundação Hospitalar de Rolante e seu estado é regular, ficando em observação por conta da inalação de fumaça.