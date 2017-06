Ingressos para Grêmio e Bahia já estão à venda para sócios

01/06/2011 | 17h39

Os sócios do Grêmio já podem comprar ingresso para o jogo contra o Bahia, no próximo domingo, às 16h. Os bilhetes estão à venda pela internet. Os preços para a terceira rodada do Brasileirão são R$ 60 para a cadeira central, R$ 50 para a cadeira lateral e R$ 40 para a arquibancada.Sócio Torcedor Diamante tem 50% de desconto e mais 10% na compra pela web nas vendas antecipadas até um dia antes do jogo. Idosos e estudantes também têm descontos — mediante credenciamento antecipado.Na sexta-feira, à venda dos bilhetes será liberada para portadores do cartão de Torcedor, consulados e estudantes — pela internet. Para o demais torcedores a comercialização será nas bilheterias do Olímpico, também a partir da sexta.

