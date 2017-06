01/06/2011 | 09h52

Kenny Braga: Críticas raivosas

Kenny Braga kenny.braga@diariogaucho.com.br

Quem escolhe a profissão de técnico de futebol deve saber que jamais terá, em nenhum clube, a aceitação unânime dos torcedores. E que jamais receberá somente elogios dos críticos especializados.



Falcão, que até poucos dias era um comentarista de grande prestígio, quis voltar à condição de técnico e aceitou o convite do Inter para voltar ao palco onde brilhou como jogador nos anos 70. E não há duvidas de que nessa transição, de uma ocupação para a outra, ele tinha plena consciência do enorme desafio representado pela nova tarefa.



Conselho



Não creio, portanto, que Falcão esteja surpreso com as primeiras críticas fortes ao desempenho da sua nova função.



É assim no Internacional e não seria diferente em outro clube. Mas, pelo que conheço de Falcão, ele não deixará de ser o guerreiro que sempre foi no enfrentamento de eventuais dificuldades. Os tropeços da sua nova caminhada não impedirão que ele continue buscando o melhor para o time. Nem ficará assustado com algumas críticas raivosas, alimentadas por sentimentos menores.



Mas eu me atrevo a lhe dar um conselho: utilizar as palavras com moderação, até para que não sejam distorcidas ou mal interpretadas.