Lúcio trata dores no tórax, mas acredita que joga contra o Bahia

01/06/2011 | 18h39

Fora do treino da última terça devido a uma pancada que levou no tórax, Lúcio faz tratamento para se recuperar das dores antes de domingo, quando o Grêmio enfrenta o Bahia, pela terceira rodada do Brasileirão. Nesta quarta pela manhã ele chegou a participar de parte do trabalho com bola, mas teve que sair mais cedo. Como os exames não acusaram lesão, ele acredita que a tendência é entrar em campo às 16h, no Olímpico.— O problema que eu tenho é na costela, levei uma pancada, mas estou tratando. Sinto um pouco de dor, mas acho que não tem tanta gravidade no sentido de ficar fora. Fiz exames e não teve nada mais grave, a tendência é que eu jogue — projetou Lúcio.Mesmo que Lúcio tenha sido deslocado para tratar as dores, e que Adilson, Rochemback e Miralles estejam também em tratamento para as dores musculares que ambos sentem, além de Rodolfo e André Lima, que se recuperam após cirurgia, o departamento médico do Grêmio está esvaziando.Leandro, Vilson e Gabriel estão liberados. Bruno Collaço finaliza a parte física para voltar a treinar com bola em breve. Vinícius Pacheco, apesar de não ser opção nos últimos jogos, também se recuperou de dores musculares.— Mesmo que se faça esse trabalho de prevenção tem jogadores que sentem mais, outro menos. Com esse período de jogo domingo a domingo tem tempo maior para se recuperar. Temos que aproveitar isso — ressaltou Lúcio, falando sobre as semanas cheias de treinos nas primeiras rodadas do Brasileirão.

