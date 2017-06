01/06/2011 | 21h04

Um acidente no Km 148 da BR-158, em Panambi, provocou a morte de Édipo Menegon Nimitt, 23 anos, por volta das 19h desta quarta-feira.



Segundo informações da Polícia Rodoviária Federal, ele conduzia um veículo GM Vectra, com placas de Ijuí/RS, e teria perdido o controle da direção, ocasionando uma saída de pista.





Confira os acidentes com

morte em 2011 e em 2010 no RS: