MP denuncia cinco pessoas em suposta fraude na construção de moradias populares em Portão

01/06/2011 | 22h22

O Ministério Público do Estado denunciou cinco pessoas no suposto esquema de fraude envolvendo a construção de moradias populares em Portão. Foram denunciados o vereador João Pedro Gaspar dos Santos, o ex-vereador Clério Von Muhlen, detidos na Operação Habitare, e mais três pessoas ligadas a uma associação de bairro e a uma cooperativa.



Entre elas, o proprietário de uma empreiteira que participava como prestador de serviço na cooperativa. Ele foi preso em flagrante com R$ 13 mil em dinheiro. Segundo o promotor Marcelo Tubino, os denunciados praticaram crimes como apropriação indébita, falsidade ideológica, estelionato, formação de quadrilha e lavagem de dinheiro.



Eles teriam desviado R$ 800 mil destinados à construção de casas populares do programa Minha Casa Minha Vida. As penas podem chegar entre sete e 25 anos de prisão.