MP denuncia homem acusado de matar namorado da ex-esposa e agrava indiciamento

01/06/2011 | 16h45

O Ministério Público de Torres ofereceu na manhã desta quarta-feira denúncia contra o publicitário Carlos Flores Chaves Barcellos, o Alemão Caio. Ele é, o surfista Zeca Bezerra, namorado de sua ex-mulher, Ivanise Menezes Chaves Barcellos. O, no Litoral Norte.A denúncia apresentada pelo promotor de Justiça Reginaldo Freitas da Silva agrava o indiciamento feito pela Polícia Civil ao incluir três qualificadoras no crime de homicídio qualificado, ao invés de apenas uma. Alemão Caio também deverá responder pela tentativa de homicídio triplamente qualificada de sua ex-mulher e por porte ilegal de arma de fogo.Segundo o MP, na manhã da segunda-feira (23), Carlos Flores Chaves Barcellos matou José Augusto Bezerra Neto com golpes de faca, por motivo torpe, mediante meio cruel e com recurso que dificultou a defesa da vítima. A certidão de óbito aponta como causa da morte “hemorragia interna consequente à trauma torácico abdominal”.Conforme a investigação, o denunciado foi até a casa onde a vítima e sua ex-mulher moravam, com intenção de matar ambos. Após entrar no pátio, se escondeu em um canto da residência. Aproveitando que Ivanise abriu a porta para permitir que um animal de estimação saísse, invadiu o local. Na sequência, Zeca Bezerra, que se encontrava na parte superior da casa, desceu as escadas e foi atingido por diversas facadas. Alemão Caio só parou de esfaquear a vítima após ser atingido por golpes de abajour desferidos por sua ex-esposa.A seguir, de acordo com o MP, Carlos Flores Chaves Barcellos tentou matar sua ex-esposa, também mediante golpes de faca e com tentativa de disparo de uma pistola calibre 32, que no momento do disparo engasgou. Ivanise Chaves Barcellos conseguiu fugir e se trancou em um quarto da casa, juntamente com seu filho de 10 anos. Para o promotor, este crime foi cometido por motivo torpe, recurso que dificultou a defesa da vítima e com violência física contra mulher.Ainda conforme a denúncia, durante o mês de maio, Alemão Caio portou e manteve sob sua guarda a pistola, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar. A arma não estava registrada e o denunciado não possuía autorização para seu porte.