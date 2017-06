Paulo Odone: Grêmio precisa de mais dois jogadores de referência

01/06/2011 | 22h10

Três reforços já foram confirmados pelo Grêmio. E as contratações devem continuar. Em entrevista à Rádio Gaúcha na noite desta quarta-feira, o presidente do clube, Paulo Odone, afirmou que o clube ainda procurar um atacante e um zagueiro para serem referências da equipe:— Nós queremos mais um atacante, um centroavante de ofício. Nossa ideia é ter um centroavante para ter referência. Então vamos ter esse centroavante, vamos ter o André Lima, vamos ter o Miralles e vamos ter o nosso Leandro — revelou.A intenção da direção gremista é proporcionar alternativas para o treinador Renato. Com um jogador de referência na frente, o técnico terá diversas alternativas para formar o ataque do time.



Na zaga a ideia é a mesma. O clube busca um jogador que seja titular indiscutível. Com isso, Renato teria Rafael Marques, Saimon, Neuton e Mário Fernandes para fazer companhia ao atleta referência.



— A outra necessidade é um zagueiro, que chegue, vista a camisa e saia jogando. Tem que ter um zagueiro que vai ser o titular e vai jogar ao lado de quem for — disse.



Com mais esses reforços, Paulo Odone acredita que o Grêmio terá um grupo qualificado para brigar pelo título do Campeonato Brasileiro. O dirigente também prevê que o time terá alguns desfalques para as seleções de base do Brasil - caso de Fernando, Saimon e Leandro.



— Vamos apresentar, no mínimo, mais esses dois jogadores. Vamos montar um time para brigar pelo título do Campeonato Brasileiro.





