Plano da Secretaria de Obras Públicas prevê construção de 24 barragens na metade sul do Estado

01/06/2011 | 04h44

Em evento da Farsul na capital gaúcha, a Secretaria de Obras Públicas anunciou na terça-feira que elaborou um plano de irrigação com meta de cinco anos, baseado em estudos feitos pela gestão anterior.



A proposta contempla a construção de 24 barragens para a Metade Sul a custo de cerca de R$ 5,5 bilhões. Nos últimos 10 anos, em sete houve estiagem na Campanha.



Esse anúncio gerou reação positiva do secretário de Irrigação do Ministério da Integração Nacional, Ramon Rodrigues, afirmando que irá priorizar a Metade Sul do Estado no que se refere ao financiamento das obras para a construção de barragens.



No entanto, Rodrigues salienta a necessidade de que o governo do Estado reexamine o projeto e estabeleça, dentro dos critérios estabelecidos para a construção, prioridades entre essas 24 barragens. O secretário não entrou em detalhes quanto a valores disponibilizados.



— Sugiro que seja hierarquizado o estudo da construção, selecionando as de custos menores e com os critérios bem claros – disse Rodrigues.



O secretário de Obras Públicas, Irrigação e Desenvolvimento Urbano, Luiz Carlos Busato, concorda com a proposta e afirmou que irá priorizá-los, mas adiantou que serão necessários, no primeiro ano, cerca de R$ 80 milhões para os licenciamentos ambientais e a execução dos projetos.