01/06/2011 | 18h32

Polícia Civil apreende um quilo de cocaína em Bento Gonçalves

Droga estava com dois jovens que foram presos em flagrante

Foram encontrados ainda uma pistola, um revólver, uma touca ninja, um celular, R$ 300, US$ 106, cinco pesos uruguaios e um cheque de RS 250 Foto: Divulgação

Suelen Mapelli suelen.mapelli@pioneiro.com

Um denúncia anônima ajudou a Polícia Civil de Bento Gonçalves a apreender um quilo de cocaína no bairro Conceição, na tarde desta quarta-feira. A droga estava com Jaques Douglas Correia de Brito, 20 anos, e Jonatan Machado Oliveira, 20. A dupla estava dentro de uma EcoSport. No interior do veículo foram encontrados ainda uma pistola, um revólver, uma touca ninja, um celular, R$ 300, US$ 106, cinco pesos uruguaios e um cheque de RS 250.



De acordo com o delegado do 2º Distrito Policial, Álvaro Luiz Pacheco Becker, a suspeita é de que os dois façam parte de um grupo de assaltantes que atua na cidade.



_ Estamos investigando a quadrilha há cerca de 15 dias e recebemos a informação de que os bandidos também atuam no tráfico de drogas. Uma denúncia anônima informou que o veículo, que já foi identificado em pelo menos um assalto da quadrilha, estaria no bairro Conceição _ explica o delegado.



Os jovens foram autuados em flagrante por tráfico de drogas e porte ilegal de armas.