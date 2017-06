Polícia investiga atropelamento de adolescente às margens da RS-118, em Sapucaia do Sul

01/06/2011 | 10h37

A Polícia Civil de Sapucaia do Sul investiga um atropelamento que resultou na morte de Gabriel da Silva Lemos, 15 anos. O adolescente foi atingido por um caminhão baú branco às margens da RS-118, na Rua Marquês de Caravelas, bairro Getúlio Vargas, no fim da tarde de quarta-feira, dia 25 de maio.O motorista fugiu do local do acidente sem prestar socorro à vítima e é procurado pela Polícia, que ainda não tem suspeitos.A 1ª Delegacia de Sapucaia do Sul investiga o caso.