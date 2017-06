Polícia reprime manifestação contra violência em Montevidéu, no Uruguai

01/06/2011 | 01h41

Policiais e manifestantes se enfrentaram na noite de terça-feira em Montevidéu, durante um protesto contra a violência policial na capital uruguaia, informaram as autoridades. Os manifestantes lançaram coquetéis molotov contra os policiais, que reagiram com disparos de balas de borracha.



O protesto foi convocado contra as operações que a polícia realiza desde o início do ano em diversos bairros de Montevidéu, e que provocaram a morte de um homem em 27 de maio passado.



O confronto teve início nas proximidades do Ministério do Interior, quando os manifestantes tentaram se aproximar do prédio e foram impedidos pela polícia, gerando uma chuva de pedras e de coquetéis molotov.



Os policiais reagiram com disparos de balas de borracha e os dois grupos se enfrentaram por quase dez minutos. Segundo o porta-voz da polícia Juan Carlos Duré, o incidente "não deixou feridos ou detidos".