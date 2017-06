01/06/2011 | 18h22

Foi preso na manhã de hoje um homem de 46 anos suspeito de participação no roubo a empresa Prosegur no dia cinco de maio. No ataque, em que a família de um chefe de equipe de carro-forte foi rendida em Esteio, foi levado cerca de R$ 1 milhão.

A prisão foi feita pela Delegacia de Roubos do DEIC.