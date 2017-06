Projeto adotado em Canoas pode servir de modelo para reforma do magistério no Estado

01/06/2011 | 03h58

Ao voltar de sua viagem pelo Exterior, dia 12, o governador Tarso Genro vai estudar um projeto que prevê aumentos salariais mais frequentes para professores que somarem pontos ao atingir metas de qualidade.



Elaborada por seu ex-assessor no Ministério da Educação e atual prefeito de Canoas, Jairo Jorge, a proposta estabelece objetivos como reduzir a evasão escolar, comparecer a reuniões pedagógicas, não faltar ao trabalho mais de 10 dias por ano e manter uma relação cordial com alunos e familiares.



O projeto que agrada a Tarso



Tarso, que aproveitou a passagem pela Coreia do Sul para analisar o exemplar sistema de ensino do país asiático, deverá conhecer outra experiência inovadora. O governador pediu pessoalmente ao prefeito de Canoas, durante audiência há cerca de 20 dias, informações sobre o novo plano de carreira do magistério da cidade.



O principal pilar do projeto, aprovado em janeiro pela Câmara Municipal, é premiar os professores com base no mérito.



Jairo Jorge entregará ao governador um documento de cinco páginas. Trata-se de um resumo, chamado nota técnica, sobre a nova carreira dos professores municipais. O modelo foi aprovado após 46 reuniões envolvendo 1,1 mil educadores.



No projeto, os professores avançam no plano de carreira e recebem aumentos salariais quando atingem metas preestabelecidas.



Cada meta total ou parcialmente atingida ao longo de três anos equivale a um determinado número de pontos. Se os educadores somarem no mínimo mil pontos, são promovidos. É o que se convencionou chamar de meritocracia.



