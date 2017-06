01/06/2011 | 19h05

Resumo do Correspondente Ipiranga 18h50min - Rádio Gaúcha

— Morreu o ex-Big Brother André Luis Gusmão de Almeida, conhecido como Caubói, do BBB 9.



— A Organização dos Estados Americanos decidiu readmitir Honduras quase dois anos após o país ter sido suspenso por conta do golpe militar de junho de 2009.



— O polêmico texto do novo Código Florestal começa a ser analisado pelo Senado.



— Supremo Tribunal Federal condenou a guerra fiscal entre Estados.



— Polícia Civil de Aceguá abriu inquérito para investigar um flagrante de pesca ilegal que resultou na prisão de um secretário municipal e um vereador de Parobé, na região da Campanha.



— Ministério Público denunciou cinco pessoas no esquema de fraude envolvendo a construção de moradias populares em Portão.



— Os ministérios da Justiça e da Defesa irão atuar em conjunto em seis planos de combate a atos ilícitos nas fronteiras do Brasil.



— Tribunal de Contas da União aprovou, com ressalvas, contas do último ano do governo Lula.



— O presidente da Câmara, deputado Marco Maia, está presidindo a sessão plenária sobre o caso Palocci neste momento.



— A base aliada acusou a oposição de ter dado um golpe ao não dar tempo para que os deputados aliados se manifestassem na Comissão de Agricultura sobre a convocação de Palocci.