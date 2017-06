Resumo do Correspondente Ipiranga 8h - Rádio Gaúcha

01/06/2011 | 08h23

— Será decidida hoje a antecipação de metade do 13º salário dos aposentados do INSS.

— Polícia Civil recuperou em Porto Alegre carga de cigarros roubada da empresa Souza Cruz.

— Acidente com carga química causa bloqueio parcial da BR-471, em Santa Vitória do Palmar, na região Sul.

— Uma pessoa morreu e duas ficaram feridas em acidente que envolveu duas carretas na BR-116, em Barra do Ribeiro.

— Governo federal anunciou que entregará à iniciativa privada a administração dos aeroportos de Guarulhos, Brasília e Campinas.

— Declaração polêmica do diretor-geral do Dnit. Luiz Antonio Pagot sugeriu queimar praça de pedágio se não sair obra na BR-277, no Paraná.

— Racionamento de água em Bagé aumenta a partir de hoje. O departamento municipal de água e esgoto ampliou o corte diário de 13 para 15 horas.

— Governador Tarso Genro garantiu hoje na Coreia do Sul que fará o que for necessário para fazer do Estado um polo da produção de semicondutores no Brasil.

— Banco do Brasil venceu o Bradesco na licitação para operar o Banco Postal, em parceria com os Correios. O lance foi de mais de R$ 2 bilhões.

— Novas regras em vigor a partir de hoje tentam reduzir o endividamento dos brasileiros com o cartão de crédito.