Roth discorda de Falcão e coloca grupo do Inter entre os postulantes ao Brasileirão

01/06/2011 | 21h41

A polêmica entrevista de Paulo Roberto Falcão na qual afirmou que o grupo colorado atual "não teria condições de conquistar o Brasileirão" parece estar longe do final. Após o técnico colorado revelar na coletiva de terça-feira que não "mudava uma vírgula do que tinha dito", seu antecessor, Celso Roth, também comentou sobre o assunto. E não escondeu sua discordância. Para o técnico campeão da Libertadores em 2010, o grupo tem plenas possibilidades de brigar pela taça:

– É correto afirmar isso (que o Inter lutará pelo título). O que é imprevisível afirmar é que todo o grupo esteja imbuído nesse sentido – declarou em entrevista à Rádio Bandeirantes.

Foto: Diego Guichard

Roth elogiou a qualidade do grupo do Inter, "um dos melhores do Brasil". O treinador lembrou que já exaltava a força do conjunto colorado no período em que comandou a equipe.

Para ele, o cenário deste ano é ainda mais positivo. Em 2010, o time disputou o Brasileirão, mas teria o Mundial de Clubes em Abu Dhabi em dezembro. Esse fator fez o ex-técnico colorado poupar os atletas em parte do torneio. Como o Inter já foi eliminado e não estará no maior campeonato entre os times do planeta (embora tenha a Copa Audi e a Recopa na metade do ano), a comissão técnica poderá realizar um trabalho para focar na luta pela reconquista do Brasileirão – que não vence desde 1979:

– A minha opinião é a mesma desde o ano passado. E eu dizia que o Inter tinha a qualificação para conquistar qualquer competição. O Inter tem todo o grupo à disposição e só disputa um campeonato.

Assim como Celso Roth, o vice de futebol colorado, Roberto Siegmann, na última segunda-feira, foi outro que não concordou com a opinião de Falcão. De acordo com o dirigente, "se não acreditasse no grupo, não estaria no clube." E acrescentou afirmando que o "Inter tem força para ser campeão brasileiro".