São Paulo se nega a negociar Dagoberto ou qualquer outro jogador com o Inter

01/06/2011 | 15h56

As especulações sobre uma possível transferência do atacante Dagoberto para o Inter provocaram a revolta da cúpula são-paulina. O diretor de futebol do tricolor do Morumbi, João Paulo de Jesus Lopes, foi enfático ao descartar a negociação:



— Não tem o menor fundamento. Esta notícia é unilateral. Nunca partiria daqui. Surgiu no Sul. Nós não pretendemos negociar com o Inter. Nem esse e nenhum outro jogador do São Paulo. Além disso, o Dagoberto tem mais um ano de contrato — disse o diretor são-paulino.



Uma possível troca de jogadores entre os clubes também foi refutada pelo dirigente:



— Voltaram a falar sobre isso? Nós não nos interessamos por qualquer atleta do Inter. Queremos que isso fique bem claro.



Ainda sobre Dagoberto, João Paulo de Jesus Lopes mencionou o interesse do maior rival do Inter:



— Três meses atrás fomos procurados pelo Grêmio. Também dissemos não.



O atacante foi contratado pelo São Paulo em 2007 e conquistou dois campeonatos brasileiros pelo clube. Na atual temporada, é o goleador do time com 12 gols marcados.



As relações entre São Paulo e Inter começaram a estremecer no ano passado quando o clube gaúcho confirmou a contratação de Oscar, em litígio no Morumbi. Por outro lado, o São Paulo quis por mais de uma vez tirar do Beira-Rio o argentino Guiñazu, mas as tentativas foram sempre frustradas.



>> Confira





Seleção clicEsportes

Escolha os craques, o melhor esquema e o principal técnico do Campeonato Brasileiro

Simulador de classificação

Faça suas previsões rodada a rodada e confira como seu time fica na tabela de classificação do Brasileirão 2011









Histórico de desempenho

Confira como foi o seu time nas últimas edições do Brasileirão e compare o desempenho com o de outras equipes em gráficos