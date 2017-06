Secretário e vice-presidente da Câmara de Vereadores de Parobé são detidos por crime ambiental

01/06/2011 | 19h26

A Polícia Civil de Aceguá abriu inquérito para investigar um flagrante de pesca ilegal que resultou na prisão de um secretário municipal e um vereador de Parobé, na região da Campanha. Nadir José Rosa da Silveira, da pasta de Desenvolvimento Econômico, e o primeiro vice-presidente da Câmara do município, Jorge Roberto da Silva, do PTB, foram detidos com mais cinco pessoas.



A Brigada Militar apreendeu 470 metros de rede e 350 quilos de peixe. A delegada Juliana Ribeiro disse que efetuou a prisão, mas, como crime é afiançável, liberou os detidos.



Flagra de irregularidades



Em uma operação realizada nesta quarta-feira, 1º, na Região do Vale do Paranhana, a Promotoria Regional de Defesa do Meio Ambiente e a Delegacia Estadual de Proteção Ambiental flagraram irregularidades na estação de transbordo de lixo de Parobé, localizada junto à RS-239, e na central de triagem de lixo de Taquara.



Segundo o promotor Daniel Martini, a estação de transbordo estava operando sem licenciamento, infringindo o artigo 60 da Lei dos Crimes Ambientais. Devido ao problema, o responsável pela estação foi encaminahdo à Delegacia de Polícia para assinatura de termo circunstanciado.



Em Taquara, onde a ação teve a participação da promotora de Justiça Ximena Cardozo Ferreira, a vistoria apontou que a central de triagem também operava sem licença. Além disso, no local havia lixo disposto a céu aberto. O responsável pela unidade não compareceu ao local. Com isso, o Secretário Municipal do Meio Ambiente foi notificado e deverá comparecer à Delegacia para assinatura do termo circunstanciado.