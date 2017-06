Superlotação chega ao dobro da capacidade em quatro emergências da Capital

01/06/2011 | 21h42

Clínicas, Nossa Senhora da Conceição, São Lucas e Santa Clara são as quatro emergências da Capital que estão superlotadas segundo o mais recente levantamento feito por ZH.com, na noite desta quarta-feira.Nestas, o número de pacientes chega a ser o dobro do número de leitos disponíveis. No Hospital Nossa Senhora da Conceição, que tem a maior emergência, é quase o triplo: são 144 para 50 leitos.As emergências dos hospitais Dom Vicente Scherer, Santo Antônio, Ernesto Dornelles e Moinhos de Vento estão lotadas.