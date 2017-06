Torcida do Cerro Porteño solta foguete e canta durante madrugada em frente a hotel do Santos

01/06/2011 | 11h17

Santos e Cerro Porteño jogam a partir das 21h50min desta quarta-feira em Assunção, no Paraguai. Mas, fora de campo, partida já começou. Nesta madrugada, por volta da 1h30min (2h30min no horário de Brasília), torcedores do Cerro apareceram em frente ao hotel onde a delegação brasileira está hospedada e promoveram pelo menos meia hora de muito barulho, entre cânticos e foguetes. Em seguida, a polícia chegou e dispersou o grupo.



A imprensa local, no entanto, ignora o fato. Nenhum dos sites dos jornais paraguaios publicou o episódio pelo menos até as 10h desta quarta. Em meio à manifestação, alguns jogadores do Santos foram até as janelas para pular e dançar. Entre eles, Neymar. Mas os jogadores não tinham visão da rua onde os torcedores estavam concentrados.



O jogo

O estádio General Pablo Rojas estará lotado. Todos os 26 mil ingressos foram vendidos até o final da manhã de terça-feira. Houve confusão. Segundo o jornal paraguaio Ultima Hora, torcedores e cambistas se confrontaram nas imediações do estádio até a chegada da polícia.



Santos e Cerro Porteño se enfrentam pela quarta vez nesta Libertadores. Na fase de grupos, empate na Vila Belmiro, em 1 a 1, e vitória santista no Paraguai por 2 a 1. Semana passada, o Santos venceu o primeiro confronto por 1 a 0 e agora precisa de um empate para garantir lugar na final. Derrota por um gol de diferença desde que marque gol (2 a 1, 3 a 2, 4 a 3) também serve para o time brasileiro. O Cerro precisa ganhar por dois gols de diferença. Um a zero leva a decisão da vaga para os pênaltis.



O Santos, campeão em 1962 e 1963, segue em busca do tri enquanto que o Cerro tenta o título inédito da competição. A Rede Globo transmite a partida para Rio Grande do Sul, São Paulo, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Ceará, Pernambuco, Pará (exceto Santarém) e Minas Gerais (exceto Juiz de Fora). O Sportv 2 transmite para todo o Brasil.