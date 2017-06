Uma beleza que vai além dos olhos

01/06/2011 | 06h48

Uma oportunidade de valorizar a mulher gaúcha com deficiência visual. Esse é o objetivo do I Concurso de Beleza Miss Deficiente Visual Acergs (Associação de Cegos do Rio Grande do Sul), que será realizado na próxima terça-feira, na Capital.

Ontem, foi um dia muito especial para as 13 concorrentes com idades entre 18 e

35 anos, cegas ou com baixa visão: elas escolheram o vestido com o qual vão desfilar, no Chalé da Praça XV, a partir das 20h. Como simpatia, desinibição e elegância são quesitos a serem avaliados, as meninas treinaram ontem na loja de vestidos Roupa Nova.

– Eu adorei a ideia (do concurso)! Eu acabei com o xis e estou só nas frutinhas – disse a estudante de Direito Rute Antunes de Mello, 21 anos, uma das candidatas.

Filho ajudou na escolha

Como sabe que a cor rosa combina com o seu tom de pele, Rute escolheu um modelo longo, todo bordado.

– O toque (do tecido) conta muito (na escolha da roupa), se ela está confortável, mas a cor é importante também – revelou Rute, que contou com o apoio das profissionais da loja para acertar os detalhes do figurino.

Já a telefonista Letícia Severo da Rosa, 31 anos, do Bairro Mario Quintana, levou o filho Gabriel, 11 anos, para opinar sobre o visual.

– Eu trouxe ele para dar uma opinião porque ele é muito crítico, mas quase me arrependi porque ele queria me cobrir inteira – divertiu-se Letícia, que no dia-a-dia prefere peças básicas e um estilo clássico para facilitar a escolha das roupas.

A autoestima em alta

A atendente de telemarketing Eliane Santiago de Oliveira, 28 anos, de Viamão, resumiu o sentimento das candidatas:

– É um momento para a gente se sentir com a autoestima lá em cima.

Ela optou por um vestido verde, cheio de brilhos – todas usarão modelos com pedras bordadas, em crepe e musseline.

As candidatas tiveram que definir seu conceito de beleza e escolher uma frase como lema.

– Para mim, beleza é tudo o que vem da pureza e deriva do amor incondicional – disse a estudante de Pedagogia Mirian Antunes de Mello, 23 anos.

Viagem ao Nordeste

A vencedora, além de ganhar um final de semana em Bento Gonçalves, uma joia e outros brindes, viajará para o Rio Grande do Norte, para representar a entidade no concurso em nível nacional.

O evento terá Regina Lima, apresentadora do Teledomingo, da RBS TV, como cerimonialista, e a maquiadora da RBS TV, Alice Salazar, no corpo de jurados.

A Acergs é uma entidade filantrópica, que presta atendimento assistencial ao deficiente visual e seus familiares.

Informações: 3225-3816