Zé Roberto é poupado e Oscar volta a treinar

01/06/2011 | 16h50

Oscar voltou a trabalhar com o grupo principal após se recuperar das dores no tornozelo direito

Oscar voltou a trabalhar com o grupo principal após se recuperar das dores no tornozelo direito Foto: Diego Guichard / Agência RBS

Poupado na terça-feira, devido a dores no tornozelo direito, Oscar voltou aos treinos na tarde desta quarta-feira. Com isso, é presença quase certa na partida de domingo diante do América-MG, pela terceira rodada do Brasileirão.

Quem ficou fora das atividades desta tarde foi Zé Roberto, mas só por questões de “manutenção”. Nesta quinta, o jogador estará apto para voltar e participar do coletivo.

Treino de fundamentos

Falcão orientou um treino de fundamentos nesta tarde. Mais falante do que na terça-feira, o treinador trabalhos ofensivos com meias e atacantes. Trabalhou intensamente cruzamentos, chutes de fora da área e finalizações em geral.

Do outro lado do campo, Julinho Camargo cuidava da parte defensiva. Zagueiros como Bolívar, Rodrigo, Índio e Juan treinavam marcação e tentavam desarmar jogadores, tal qual Jô, Ytalo e Wagner Libano.



>> Confira





Seleção clicEsportes

Escolha os craques, o melhor esquema e o principal técnico do Campeonato Brasileiro

Simulador de classificação

Faça suas previsões rodada a rodada e confira como seu time fica na tabela de classificação do Brasileirão 2011









Histórico de desempenho

Confira como foi o seu time nas últimas edições do Brasileirão e compare o desempenho com o de outras equipes em gráficos