Ataque a discoteca de Istambul deixa ao menos 39 mortos

Pelo menos 39 pessoas — incluindo 16 estrangeiros — morreram e 69 ficaram feridas em um possível ataque terrorista em uma boate na porção europeia de Istambul, onde pessoas celebravam o Ano-Novo. De acordo com a polícia, um homem armado fantasiado de Papai Noel teria aberto fogo ao entrar na casa, na qual ao menos 700 pessoas festejavam a chegada de 2017. Em um primeiro momento, havia o número de 35 mortos:

– Infelizmente, pelo menos 35 de nossos cidadãos perderam suas vidas. Um era policial. Quarenta pessoas estão sendo atendidas em hospitais – disse a jornalistas Vasip Sahin, governador da província de Istambul, em frente à boate Reina, local do ataque. Ele afirmou que considera o ocorrido um "ataque terrorista".

– Um terrorista com uma arma de longo alcance perpetrou este ataque ao disparar contra pessoas inocentes que estavam na boate apenas para celebrar o Ano-Novo e se divertir – lamentou Sahin.

Muitas pessoas que participavam da festa se atiraram nas águas do Bósforo, em pânico, depois do ataque, e esforços foram mobilizados para resgatá-las.

O tiroteio sucede uma série de incidentes relacionados a terrorismo no país, a maior parte deles perpetrados por rebeldes curdos ou militantes do Estado Islâmico. Há menos de 15 dias, o embaixador russo na Turquia, Andrey Karlov, foi morto enquanto discursava na capital Ancara. Depois de atirar no diplomata, o policial Mevlut Mert Altintas gritou que o assassinato era em vingança ao envolvimento russo nos combates na cidade síria de Aleppo.



Ao menos 700 pessoas estavam na boate Reina no momento do ataque Foto: AFP PHOTO / IHLAS NEWS AGENCY

Veja onde foi o ataque

*AFP