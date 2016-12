Bem humorada, Anitta aproveita dia de treino e acaba beijando boneco Bob

Novo amor? 23/12/2016 | 10h11 Atualizada em

Depois de levar os fãs ao delírio compartilhando uma foto de calcinha e sutiã na madrugada desta quinta-feira, 22, Anitta mostra que para manter tudo em cima é preciso fazer alguns sacrifícios.



Para conseguir a tão sonhada barriguinha chapada, a cantora deixou de lado um dia de piscina e muito sol para treinar com o personal Chico Salgado.



Foto: Snapchat / Reprodução

Com o Rio de Janeiro fazendo 31 graus hoje, a artista não se intimidou e foi malhar no tatame que tem em sua casa. É possível ver o nome da cantora no chão escrito em rosa.



E para não perder o humor, Anitta ainda brincou com os fãs que assistem seus snaps, dando um beijo no Bob, aquele boneco usado por lutadores de box, geralmente encontrado nas academias.



Foto: Snapchat / Reprodução

