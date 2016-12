Bumbum de Juju Salimeni rouba a cena em selfie de Felipe Franco

Retaguarda 30/12/2016 | 16h30 Atualizada em

Férias, verão, calor, quase Réveillon. O fisiculturista Felipe Franco está curtindo os últimos dias do ano com a esposa, a musa fitness Juju Salimeni, e publicou uma selfie em seu perfil no Instagram, nesta sexta-feira.



Leia outras notícias sobre famosos e entretenimento



O que chamou a atenção dos seguidores, porém, foi o "fundo" da imagem: Juju aparece atrás de Felipe, de costas, usando biquíni fio dental. O bumbum perfeito da loira, é claro, roubou a cena da foto.



Os seguidores do fisiculturista curtiram a cena e ainda entraram na brincadeira.



"Essa foto agradou tanto as meninas (com esse biquinho) e os meninos com a Juju", disse um.



Leia também:

Em clima de Réveillon, Mulher Melão faz planos: "Quero ser revirada"

Prestes a completar 70 anos, Nivea Maria brinca: "Vou fazer nudes pra comemorar"