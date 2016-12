Confira quais serviços públicos funcionam no RS nesta sexta e no final de semana de Reveillon

Fique atento 29/12/2016 | 19h04 Atualizada em

O feriado de Ano-Novo está batendo à porta. Os bancos já não abrem hoje, o último dia de funcionamento no ano foi ontem, e só retomam o atendimento na segunda-feira. Mas conforme a Federação Brasileiras de Bancos (Febraban), contas de consumo e carnês que venceriam nas datas em que as agências estiverem fechadas poderão ser pagos no dia 2 sem a incidência de multas por atraso.

Servidores públicos estaduais têm ponto facultativo hoje e alguns serviços terão horário especial no feriado de Ano-Novo.

Já a prefeitura de Porto Alegre irá funcionar normalmente nesta sexta-feira, confirma a Secretaria Municipal de Administração. Desta forma, os serviços de saúde, fiscalização, limpeza entre outros oferecidos pela prefeitura, serão mantidos.

BANCOS

As agências reabrem na segunda-feira. Enquanto as agências estão fechadas, é possível utilizar os caixas eletrônicos, internet banking, mobile banking, banco por telefone e correspondentes (casas lotéricas, agências dos Correios, redes de supermercados e outros estabelecimentos comerciais credenciados) para realizar operações.

COMÉRCIO

No sábado, lojas de shopping poderão atender até as 18h, enquanto que a abertura do comércio de rua poderá ser nestes dias até as 19h. No domingo, as lojas não poderão atender com a utilização de empregados.

SUPERMERCADOS

No sábado, podem fechar mais cedo, a critério de cada empresa. No domingo, supermercados fechados.

TRANSPORTE PÚBLICO

Nesta sexta, sábado e domingo, o transporte público da Capital terá horário normal, equivalente aos dias da semana, mas já em vigor tabela de verão. Lotação não tem mudanças.

TRENSURB

No sábado e no domingo, tabela normal desses dias.

MERCADO PÚBLICO

Nesta sexta, abrirá das 7h30min às 20h. No sábado, funciona das 7h30min às 17h e, no domingo, estará fechado.

FARMÁCIA DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS

Fechada nesta sexta e no final de semana.

HEMOCENTRO/RS

Fechado nesta sexta , sábado e domingo. Reabre na segunda-feira, às 8h.

TUDOFÁCIL

Fechado de hoje até domingo. Reabre na segunda-feira.

CEEE

Atendimento 24 horas pelo telefone 0800-721-2333.

CORSAN

Plantão 24 horas pelo telefone 0800-646-6444.

CEASA

Atende normalmente no feriado.

FGTAS/SINE

Agências não abrem hoje, sábado e domingo, retomando as atividades na segunda-feira.